0
0
31
НОВОСТИ

На дискриминацию русскоязычных жителей Донбасса Австралия предпочла не обращать внимание - посол РФ

15:20 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Австралии Алексей Павловский заявил, что, объявляя о новых санкциях в отношении России, австралийские власти предпочли не обращать внимание на дискриминацию русскоязычных со стороны радикального националистического режима в Украине и тяжелое положение мирных жителей Донбасса. С соответствующим комментарием глава дипмиссии выступил в среду.

Как отметил Павловский, Австралия, анонсируя широкий пакет санкций за агрессию, якобы проявленную РФ в отношении Украины, «осталась абсолютно равнодушна и к дискриминации русскоязычных со стороны радикального националистического режима на Украине, и к тяжелому положению мирных жителей Донбасса, годами живущих в блокаде, под постоянными обстрелами со стороны украинских военных». «В сотрудничестве со своими ключевыми партнерами Канберра сыграла свою роль в поддержке и поощрении ксенофобских хулиганов, базирующихся в Киеве», — подчеркнул посол РФ.

Также Павловский указал, что «решение о признании ДНР и ЛНР было принято по гуманитарным соображениям для защиты гражданских лиц, в том числе сотен тысяч граждан России, от угрозы их жизни и безопасности, создаваемой нынешним украинским режимом в его настойчивых попытках решить „проблему Донбасса“ силой». «Жители этих республик столкнулись с неминуемой угрозой этнической чистки со стороны киевских властей. Было очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, живущие там. На этом фоне признание Донецкой и Луганской народных республик было единственным решением, которое Россия чувствовала себя вынужденной принять, чтобы гарантировать право жителей ДНР и ЛНР жить в мире и сохранять свою языковую и культурную самобытность», — заявил глава дипломатической миссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 23.02.2022
В любой момент может быть ужесточен согласованный пакет санкций ЕС против РФ - МИД ФРГ
0
99
15:05 23.02.2022
Андрей Воробьев поздравил военных медиков с Днем защитника Отечества
0
117
14:40 23.02.2022
Украина получит от Великобритании гарантию по кредитам до $500 млн - Трасс
0
150
14:30 23.02.2022
Из-за водной блокады ущерб Крыма со стороны Украины составил более 150 млрд рублей - власти
0
163
13:50 23.02.2022
Проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР на Украине попали под санкции
0
290
13:40 23.02.2022
Для энергобезопасности ЕС нужен «Северный поток — 2» - посол РФ в ФРГ
0
274
13:25 23.02.2022
Вместо «Прямого эфира» на «России 1» - новое шоу «Малахов»
0
252
12:40 23.02.2022
На Украине выросли продажи боеприпасов к личному оружию - полиция
0
313
12:30 23.02.2022
Число эвакуированных из Донбасса при обострении ситуации может достичь 500 тыс. человек - врио главы МЧС
0
308
11:30 23.02.2022
ВС Украины объявили о начале призыва резервистов
0
585

Возврат к списку