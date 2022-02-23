На дискриминацию русскоязычных жителей Донбасса Австралия предпочла не обращать внимание - посол РФ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Австралии Алексей Павловский заявил, что, объявляя о новых санкциях в отношении России, австралийские власти предпочли не обращать внимание на дискриминацию русскоязычных со стороны радикального националистического режима в Украине и тяжелое положение мирных жителей Донбасса. С соответствующим комментарием глава дипмиссии выступил в среду.



Как отметил Павловский, Австралия, анонсируя широкий пакет санкций за агрессию, якобы проявленную РФ в отношении Украины, «осталась абсолютно равнодушна и к дискриминации русскоязычных со стороны радикального националистического режима на Украине, и к тяжелому положению мирных жителей Донбасса, годами живущих в блокаде, под постоянными обстрелами со стороны украинских военных». «В сотрудничестве со своими ключевыми партнерами Канберра сыграла свою роль в поддержке и поощрении ксенофобских хулиганов, базирующихся в Киеве», — подчеркнул посол РФ.



Также Павловский указал, что «решение о признании ДНР и ЛНР было принято по гуманитарным соображениям для защиты гражданских лиц, в том числе сотен тысяч граждан России, от угрозы их жизни и безопасности, создаваемой нынешним украинским режимом в его настойчивых попытках решить „проблему Донбасса“ силой». «Жители этих республик столкнулись с неминуемой угрозой этнической чистки со стороны киевских властей. Было очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, живущие там. На этом фоне признание Донецкой и Луганской народных республик было единственным решением, которое Россия чувствовала себя вынужденной принять, чтобы гарантировать право жителей ДНР и ЛНР жить в мире и сохранять свою языковую и культурную самобытность», — заявил глава дипломатической миссии.



