Указ Зеленского о введение ЧП будет рассмотрен парламентом - Тимошенко

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на всей территории страны на внеочередном заседании в среду. Об этом журналистам сообщила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.



«Ориентировочно на 17:00 (18:00 мск) будет собираться Верховная рада, чтобы рассмотреть указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины», — сказала она.



Тимошенко уточнила, что пока не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ. «Мы будем внимательно изучать, что написано в этом указе», — отметила она, пояснив, что то, какие именно меры предполагается ввести, станет понятно, когда депутаты получат текст документа.



