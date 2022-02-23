Указ Зеленского о введение ЧП будет рассмотрен парламентом - Тимошенко
16:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ориентировочно на 17:00 (18:00 мск) будет собираться Верховная рада, чтобы рассмотреть указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины», — сказала она.
Тимошенко уточнила, что пока не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ. «Мы будем внимательно изучать, что написано в этом указе», — отметила она, пояснив, что то, какие именно меры предполагается ввести, станет понятно, когда депутаты получат текст документа.
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