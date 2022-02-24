Военный потенциал Украины должен быть нейтрализован — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции РФ, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это означает означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины. На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».