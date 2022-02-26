Вооруженные силы РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 800 объектов военной инфраструктуры Украины уничтожено Вооруженными силами России. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего российскими Вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и „Оса“, 48 радиолокационных станций», — сказал он.