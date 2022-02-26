0
0
0
НОВОСТИ

Вооруженные силы РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

11:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 800 объектов военной инфраструктуры Украины уничтожено Вооруженными силами России. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего российскими Вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и „Оса“, 48 радиолокационных станций», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 26.02.2022
Токаев отказался помочь РФ в ситуации на Украине — СМИ
0
138
10:00 26.02.2022
Роскосмос в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру — Рогозин
0
170
09:30 26.02.2022
Зеленский заявил, что находится в Киеве, а армия «не сложит оружие и будет защищаться»
0
223
09:05 26.02.2022
Байден издал меморандум о предоставлении Киеву немедленной военной помощи
0
269
09:00 26.02.2022
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине
0
259
08:45 26.02.2022
ЕС принял самый серьезный с 2014 года блок санкций против России
0
290
08:30 26.02.2022
Украина может обсудить с РФ нейтральный статус с гарантиями безопасности — офис Зеленского
0
287
08:20 26.02.2022
Российские войска не встретив сопротивления вошли в Мелитополь
0
358
08:15 26.02.2022
Китай назвал легитимными озабоченности РФ в сфере безопасности
0
296
22:40 25.02.2022
РФ победит в результате военной операции на Украине, уверен президент Болгарии
0
1579

Возврат к списку