Макрон заявил, что «война будет длительной»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.