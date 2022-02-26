Макрон заявил, что «война будет длительной»
13:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
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