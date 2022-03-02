Евросоюз запретил продавать и поставлять евро в Россию
17:00 02.03.2022 Источник: РБК
Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро, сообщается на портале законодательства ЕС.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в сообщении. РБК
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