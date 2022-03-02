Евросоюз запретил продавать и поставлять евро в Россию

17:00 Источник: РБК

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро, сообщается на портале законодательства ЕС.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в сообщении. РБК