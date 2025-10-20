Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что его страна не отказалась от стремления стать четвертым по значению игроком на мировом рынке вооружений. Слова южнокорейского лидера приводит его администрация.

«Стать четвертым государством в сфере военно-промышленного комплекса — это вовсе не несбыточная мечта», — сказал Ли Чжэ Мён во время официальной церемонии открытия военной выставки ADEX 2025 в Кояне. «Это [реально] благодаря работе предыдущих правительств по развитию военно-промышленного сектора и аэрокосмической отрасли, при которых заказы на продукцию оборонного значения впервые преодолели $10 млрд, а Республика Корея стала пятой военной державой в мире», — пояснил президент.

Предыдущий глава государства Юн Сок Ёль еще осенью 2022 года заявил, что хотел бы превратить страну в четвертого в мире экспортера оружия к 2027 году и занять 5% мирового рынка продукции оборонного назначения. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2020 по 2024 год Республика Корея стала 10-м в мире экспортером вооружения, на ее долю пришлось 2,2% рынка.