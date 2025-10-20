0
0
76
НОВОСТИ

Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент

10:05 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что его страна не отказалась от стремления стать четвертым по значению игроком на мировом рынке вооружений. Слова южнокорейского лидера приводит его администрация.

«Стать четвертым государством в сфере военно-промышленного комплекса — это вовсе не несбыточная мечта», — сказал Ли Чжэ Мён во время официальной церемонии открытия военной выставки ADEX 2025 в Кояне. «Это [реально] благодаря работе предыдущих правительств по развитию военно-промышленного сектора и аэрокосмической отрасли, при которых заказы на продукцию оборонного значения впервые преодолели $10 млрд, а Республика Корея стала пятой военной державой в мире», — пояснил президент.

Предыдущий глава государства Юн Сок Ёль еще осенью 2022 года заявил, что хотел бы превратить страну в четвертого в мире экспортера оружия к 2027 году и занять 5% мирового рынка продукции оборонного назначения. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2020 по 2024 год Республика Корея стала 10-м в мире экспортером вооружения, на ее долю пришлось 2,2% рынка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.10.2025
В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
0
29
10:20 20.10.2025
Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
0
64
10:00 20.10.2025
Боевиков Польши, Румынии, Колумбии, Британии, США выявили на Днепропетровщине — силовики
0
95
09:32 20.10.2025
Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта
0
162
09:20 20.10.2025
Трамп считает, что войскам РФ и Украины следует остановиться на текущей линии фронта
0
168
09:05 20.10.2025
США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
0
205
09:00 20.10.2025
Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России
0
312
18:09 19.10.2025
Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
0
861
17:00 19.10.2025
США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
0
857
13:14 19.10.2025
Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
0
1055

Возврат к списку