Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения.

«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие <…>. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам «в любом формате».

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и «следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным».

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.