Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта
09:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения.
«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие <…>. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам «в любом формате».
18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и «следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным».
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.
НОВОСТИ
- 10:32 20.10.2025
- В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
- 10:20 20.10.2025
- Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
- 10:05 20.10.2025
- Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент
- 10:00 20.10.2025
- Боевиков Польши, Румынии, Колумбии, Британии, США выявили на Днепропетровщине — силовики
- 09:20 20.10.2025
- Трамп считает, что войскам РФ и Украины следует остановиться на текущей линии фронта
- 09:05 20.10.2025
- США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
- 09:00 20.10.2025
- Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России
- 18:09 19.10.2025
- Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
- 17:00 19.10.2025
- США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
- 13:14 19.10.2025
- Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать