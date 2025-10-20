0
0
155
НОВОСТИ

Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта

09:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения.

«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие <…>. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам «в любом формате».

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и «следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным».

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.10.2025
В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
0
64
10:20 20.10.2025
Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
0
87
10:05 20.10.2025
Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент
0
113
10:00 20.10.2025
Боевиков Польши, Румынии, Колумбии, Британии, США выявили на Днепропетровщине — силовики
0
112
09:20 20.10.2025
Трамп считает, что войскам РФ и Украины следует остановиться на текущей линии фронта
0
181
09:05 20.10.2025
США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
0
222
09:00 20.10.2025
Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России
0
326
18:09 19.10.2025
Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
0
865
17:00 19.10.2025
США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
0
862
13:14 19.10.2025
Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
0
1060

Возврат к списку