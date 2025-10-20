США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
09:05 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву пока не принято. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки, — сказал он в воскресенье журналистам своего пресс-пула, отвечая на вопрос о том, какие, по мнению вашингтонской администрации, есть причины не передавать Tomahawk Украине. — И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США]». Говоря о Трампе, Вэнс подчеркнул: «Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но на данный момент он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk».
