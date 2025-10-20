Боевиков Польши, Румынии, Колумбии, Британии, США выявили на Днепропетровщине — силовики
10:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане ряда европейских государств, а также Колумбии и США участвуют в боевых действиях в составе иностранных формирований ВСУ в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа „Гетика“, которая периодически появляется для восстановления боеспособности. Латинская Америка — Колумбия, наемники которой часто используются на самых сложных участках. Также отмечается ротация граждан США и Великобритании, часто выступающих в роли военных медиков, снайперов и операторов сложной техники», — рассказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 10:32 20.10.2025
- В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
- 10:20 20.10.2025
- Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
- 10:05 20.10.2025
- Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент
- 09:32 20.10.2025
- Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта
- 09:20 20.10.2025
- Трамп считает, что войскам РФ и Украины следует остановиться на текущей линии фронта
- 09:05 20.10.2025
- США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
- 09:00 20.10.2025
- Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России
- 18:09 19.10.2025
- Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
- 17:00 19.10.2025
- США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
- 13:14 19.10.2025
- Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать