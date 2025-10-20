10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане ряда европейских государств, а также Колумбии и США участвуют в боевых действиях в составе иностранных формирований ВСУ в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа „Гетика“, которая периодически появляется для восстановления боеспособности. Латинская Америка — Колумбия, наемники которой часто используются на самых сложных участках. Также отмечается ротация граждан США и Великобритании, часто выступающих в роли военных медиков, снайперов и операторов сложной техники», — рассказал собеседник агентства.