Боевиков Польши, Румынии, Колумбии, Британии, США выявили на Днепропетровщине — силовики

10:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане ряда европейских государств, а также Колумбии и США участвуют в боевых действиях в составе иностранных формирований ВСУ в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа „Гетика“, которая периодически появляется для восстановления боеспособности. Латинская Америка — Колумбия, наемники которой часто используются на самых сложных участках. Также отмечается ротация граждан США и Великобритании, часто выступающих в роли военных медиков, снайперов и операторов сложной техники», — рассказал собеседник агентства.

