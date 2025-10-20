Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Липецкой и Ульяновской областей», — сообщили в военном ведомстве.