0
0
16
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России

09:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Липецкой и Ульяновской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 20.10.2025
США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
0
36
18:09 19.10.2025
Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
0
805
17:00 19.10.2025
США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
0
799
13:14 19.10.2025
Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
0
1003
12:45 19.10.2025
Сийярто указал, в чем разница подходов Венгрии и руководства ЕС к конфликту на Украине
0
1138
10:00 19.10.2025
Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
0
1123
09:30 19.10.2025
С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
0
1149
09:00 19.10.2025
Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
0
1209
21:00 18.10.2025
Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
0
1697
20:30 18.10.2025
ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
0
1711

Возврат к списку