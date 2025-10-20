Силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА над регионами России
09:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Липецкой и Ульяновской областей», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:05 20.10.2025
- США надо сначала обеспечить оружием свои ВС — Вэнс о возможности поставок Tomahawk Киеву
- 18:09 19.10.2025
- Трамп: Мы не можем отдать все наше оружие Украине
- 17:00 19.10.2025
- США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
- 13:14 19.10.2025
- Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
- 12:45 19.10.2025
- Сийярто указал, в чем разница подходов Венгрии и руководства ЕС к конфликту на Украине
- 10:00 19.10.2025
- Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
- 09:30 19.10.2025
- С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
- 09:00 19.10.2025
- Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
- 21:00 18.10.2025
- Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать