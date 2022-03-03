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События в Украине могут поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность - ООН

18:30 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последствия событий на Украине будут отражаться на всех континентах в мире, в частности, существует риск ухудшения ситуации с глобальной продовольственной безопасностью. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Жильбера Унгбо, возглавляющего Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) — специальную структуру ООН, которая была создана для оказания помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности.

«Мы очень обеспокоены тем, что затяжной конфликт на Украине приведет к ограничению мировых поставок основных культур, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что спровоцирует резкий рост цен на продовольствие и голод. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность», — говорится в сообщении.

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