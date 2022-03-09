Папа Франциск отправил в Украину двух кардиналов
18:00 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Святой престол готов сделать все, чтобы достигнуть мира на Украине. В эти дни туда отправились два кардинала, чтобы помочь населению <...> Их присутствие там - знак не только присутствия Папы Римского, но и всего христианского населения, которое говорит, что война - это сумасшествие и ее нужно остановить", - отметил Франциск.
По его словам, Украина "все больше нуждается в гуманитарной помощи". Он призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы облегчить оказание жизненно важной помощи населению.
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