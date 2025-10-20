Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие российских спортсменов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Отмечается, что решение было принято 19 октября.

«Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев.

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22–25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону — 50.