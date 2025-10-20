Зеленский считает, что Украина близка к окончанию конфликта
12:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский считает, что Украина сегодня близка к окончанию военных действий. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами.
«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — приводит слова Зеленского украинское издание «Телеграф». При этом он сделал оговорку: «Это не значит, что она точно закончится».
«Президенту США удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт между Россией и Украиной», — отметил Зеленский. В этом контексте он также упомянул про возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, обозначил желание участвовать в такой встрече, но сразу же стал выдвигать условия — что согласен на трехстороннюю встречу или на непрямые переговоры при посредничестве Трампа.
