Премьер Польши исключил давление на Киев в вопросе уступки территорий

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил категорически против возможных уступок со стороны Украины ради урегулирования кризиса.

19 октября президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что завершение конфликта на Украине будет означать утрату Киевом территорий.

«Никто из нас не должен оказывать давление на Зеленского в вопросе территориальных уступок», — написал польский премьер в социальной сети Х. По его оценке, «уступки никогда не были путем к справедливому и постоянному миру».