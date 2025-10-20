Украина провалила попытки заключить ряд серьезных соглашений с США в Вашингтоне — Politico
11:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским добиться серьезных договоренностей с администрацией США полностью провалилась в Вашингтоне. Об этом пишет издание Politico.
Оно указывает, что «огромная делегация украинских министров и чиновников» полностью провалила свою работу, не сумев заключить несколько важных соглашений, затрагивающих как власти, так и частный сектор.
«Идея заключалась в том, что будут подготовлены серьезные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — цитирует издание одного из республиканских источников. «За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей», — добавил другой собеседник издания.
НОВОСТИ
- 12:05 20.10.2025
- В Улан-Удэ, где отравились 89 человек, задержана заведующая производством цеха — СК
- 12:00 20.10.2025
- Премьер Польши исключил давление на Киев в вопросе уступки территорий
- 11:30 20.10.2025
- Сбер пригласил на работу победителей международной студенческой олимпиады по программированию
- 11:20 20.10.2025
- Страны ЕС пока не достигли компромисса по экспроприации активов России — Каллас
- 11:18 20.10.2025
- На рынок вышел интеллектуальный медиацентр SberBox Max
- 11:05 20.10.2025
- Крупные оборонные проекты ЕС могут быть сорваны из-за политического хаоса во Франции — WP
- 11:00 20.10.2025
- Темпы роста ВВП Китая в январе — сентябре достигли 5,2% — Госстат
- 10:32 20.10.2025
- В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
- 10:20 20.10.2025
- Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
- 10:05 20.10.2025
- Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать