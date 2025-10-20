0
Украина провалила попытки заключить ряд серьезных соглашений с США в Вашингтоне — Politico

11:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским добиться серьезных договоренностей с администрацией США полностью провалилась в Вашингтоне. Об этом пишет издание Politico.

Оно указывает, что «огромная делегация украинских министров и чиновников» полностью провалила свою работу, не сумев заключить несколько важных соглашений, затрагивающих как власти, так и частный сектор.

«Идея заключалась в том, что будут подготовлены серьезные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — цитирует издание одного из республиканских источников. «За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей», — добавил другой собеседник издания.

