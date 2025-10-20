0
В Улан-Удэ, где отравились 89 человек, задержана заведующая производством цеха — СК

12:05 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заведующую производством цеха готовой пищевой продукции задержали в Улан-Удэ, где готовой продукцией компании «Восток» в сети магазинов «Николаевский» отравились 89 человек, в том числе 49 детей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.

«Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов», — говорится в сообщении.

