В Улан-Удэ, где отравились 89 человек, задержана заведующая производством цеха — СК
12:05 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заведующую производством цеха готовой пищевой продукции задержали в Улан-Удэ, где готовой продукцией компании «Восток» в сети магазинов «Николаевский» отравились 89 человек, в том числе 49 детей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.
«Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов», — говорится в сообщении.
