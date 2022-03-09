США не будут вводить санкции против урана из РФ — Reuters

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское руководство не будет вводить санкции против российского урана в рамках запрета импорта энергоносителей из РФ и новых инвестиций в российский энергетический сектор. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

По данным издания, примерно половина урана, необходимого для функционирования американских атомных станций, поступает в США из России, Казахстана и Узбекистана.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Несмотря на это, Палата представителей Конгресса США в среду, как ожидается, проголосует по согласованному до этого профильными комитетами обеих палат американского законодательного органа законопроекту, также предполагающему запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты. Первоначально голосование было запланировано на вторник. Помимо этого, инициатива дает главе американской администрации полномочия увеличивать торговые пошлины на продукцию из России и Белоруссии. Согласно законопроекту, представитель США на торговых переговорах также должен будет стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия РФ во Всемирной торговой организации и приостановки вступления в нее Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.