Российские военные обеспечивают безопасный выезд населения из Мариуполя - Минобороны РФ

07:00 Источник: Интерфакс

Российская армия продолжает обеспечивать безопасный выход беженцев, покидающих Мариуполь, сообщает Минобороны РФ.

"Ежедневно из города продолжают выходить мирные люди, не участвующие в боевых действиях и являющиеся, по сути, заложниками националистических подразделений, которые закрепились в жилых кварталах и используют гражданское население в качестве живого щита при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, про эвакуацию и гуманитарные коридоры большинство беженцев узнавали от знакомых или случайно - местные украинские власти и военные скрывали от них эту информацию.