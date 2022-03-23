Российские военные обеспечивают безопасный выезд населения из Мариуполя - Минобороны РФ
07:00 23.03.2022 Источник: Интерфакс
Российская армия продолжает обеспечивать безопасный выход беженцев, покидающих Мариуполь, сообщает Минобороны РФ.
"Ежедневно из города продолжают выходить мирные люди, не участвующие в боевых действиях и являющиеся, по сути, заложниками националистических подразделений, которые закрепились в жилых кварталах и используют гражданское население в качестве живого щита при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, про эвакуацию и гуманитарные коридоры большинство беженцев узнавали от знакомых или случайно - местные украинские власти и военные скрывали от них эту информацию.
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