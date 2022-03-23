США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ - СМИ
07:15 23.03.2022 Источник: Интерфакс
В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация американского президента Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной Думы России, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.
О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20".
НОВОСТИ
- 07:00 23.03.2022
- Российские военные обеспечивают безопасный выезд населения из Мариуполя - Минобороны РФ
- 22:40 22.03.2022
- Использование РФ ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию страны — Песков
- 22:00 22.03.2022
- США и ЕС ужесточат санкции против РФ по итогам визита Байдена в Брюссель — Белый дом
- 21:20 22.03.2022
- РФ имеет нужные для обслуживания внешнего долга долларовые резервы — МВФ
- 20:40 22.03.2022
- СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова
- 20:00 22.03.2022
- Четверо израильтян убиты в результате нападения вооруженного ножом террориста
- 19:20 22.03.2022
- Польша предложила США исключить Россию из G20 — Reuters
- 18:40 22.03.2022
- Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов
- 18:00 22.03.2022
- Макрон допустил введение субсидий для бедных семей из-за роста цен на продукты
- 17:37 22.03.2022
- Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать