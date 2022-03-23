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НОВОСТИ

США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ - СМИ

07:15 23.03.2022 Источник: Интерфакс

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация американского президента Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной Думы России, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20". 

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