США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ - СМИ

07:15 Источник: Интерфакс

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация американского президента Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной Думы России, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20".