В ДНР рассказали о бегущих из Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде

07:45 Источник: RT

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей, надевая на себя женскую одежду. Об этом заявил командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев.

«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти... Они зачастую ходят в женской одежде», — цитирует Кокарева РИА Новости.