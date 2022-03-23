Военнослужащие ДНР и РФ нашли тайную тюрьму боевиков "Азова" в аэропорту Мариуполя
07:59 23.03.2022
Военнослужащие ДНР и РФ при взятии международного аэропрта Мариуполя обнаружили там тайную тюрьму, где пытали людей боевики «Азова» (организация запрещена в ДНР). Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.
«Союзным освободительным силам НМ ДНР и ВС РФ удалось взять под контроль территорию мариупольского аэропорта, который использовался украинскими националистами в качестве воинской части. В каждом из терминалов остались следы военной эксплуатации данной территории. В больших количествах здесь хранилось оружие и боеприпасы, а также продовольствие», - сказано в сообщении.
Уточняется, что каждая комната в терминале была использована под различные задачи. В частности, там были найдены импровизированные казармы, пищеблоки. Кроме того, обнаружена тюрьма, которая использовалась для удержания и пыток людей: предположительно, это может быть тайная тюрьма, печально известная как «Библиотека».
«Железные двери, окна для передачи пищи и разговоров, таких комнат здесь не одна, в конце коридора есть помещение для прогулок, окон нет, есть только вход, на высоких стенах колючая проволока», - подчеркнули в УНМ.По информации ДАН
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