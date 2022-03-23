Зеленский пригласил папу римского Франциска посетить Украину
08:12 23.03.2022 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу римского Франциска посетить Украину.
"Утром говорил с Его Святейшеством Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины. Для нашего государства. (...) Пригласил посетить наше государство в это ответственное время. Я верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на среду.
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