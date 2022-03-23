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Минагропром поставил в освобожденные районы ДНР тонны хлеба, колбас и макаронных изделий

08:20 23.03.2022

Агропромышленные предприятия ДНР наладили ежедневные поставки своей продукции в дюжину освобожденных населенных пунктов. Об этом 22 марта ДАН сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

«С начала марта в 12 населенных пунктов доставлено 30 190 шт и 6401 кг хлебобулочных изделий, 180 кг сухарных изделий, 3870 литров молока, почти 7,8 тонны колбасных изделий и 2 тонны продукции в виде макаронных изделий, масла рафинированного, томатов, майонеза и муки», – сказано в сообщении.

Отмечается, что продукты направили в Волноваху, поселки Андреевка, Мангуш, Володарское, Никольское и Новотроицкое, села Гранитное, Староигнатьевку, Новоигнатьевку, Мирное, Анадоль, Бугас. Для сельхозпредприятий освобожденных районов поставили 20 тонн комбикормов, на Мангушский хлебозавод для производства хлеба доставлено: 5,5 тонны муки пшеничной, 350 кг прессованных дрожжей и тонна соли. Отметается, что поставки идут ежедневно.

ДАН (Донецкое агентство новостей)

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