Эксперт Юйгуй: возможный переход Saudi Aramco на юани "взорвёт" рынок нефти

08:31 Источник: RT

Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

«Это будет настоящий взрыв», — написал Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

Он также отметил, что подобное решение повлияет на глобальный рынок энергоресурсов и будет свидетельствовать об ослаблении роли доллара в мире.