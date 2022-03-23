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Эксперт Юйгуй: возможный переход Saudi Aramco на юани "взорвёт" рынок нефти

08:31 23.03.2022 Источник: RT

Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

«Это будет настоящий взрыв», — написал Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

Он также отметил, что подобное решение повлияет на глобальный рынок энергоресурсов и будет свидетельствовать об ослаблении роли доллара в мире.

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