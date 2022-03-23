Посол России в США Антонов: В Пентагоне уже забыли о бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии
08:38 23.03.2022 Источник: RT
Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.
Он также отметил, что удары российских Вооружённых сил в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
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