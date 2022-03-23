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НОВОСТИ

Санкции против России могут оказать обратное воздействие - Шольц

09:00 23.03.2022 Источник: РБК

Санкции против России следует рассматривать с точки зрения «обратного воздействия» на возможности развития экономик стран, которые их принимают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, говорится на сайте правительства ФРГ.

«Возможно, это не краткосрочное событие, а более продолжительный конфликт», — пояснил немецкий канцлер.

Шольц отметил, что вопрос обратного эффекта санкций касается и многих других стран Евросоюза, «которые очень зависят от импорта угля, газа и нефти, даже больше, чем Германия».  РБК

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