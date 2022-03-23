Зарубежные компании нашли повод для продолжения работы в РФ - WSJ
09:05 23.03.2022 Источник: Газета.Ru
Зарубежные компании нашли «лазейку» для ведения своего бизнеса в России. Об этом сообщает The Wall Sreet Journal.
По данным издания, многие иностранные компании обещали остановить продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин «самого необходимого».
Например, некоторые бренды продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое, отмечается в статье. Газета.Ru
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