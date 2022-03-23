Лидер «Коммунистов России» Сурайкин отправляется добровольцем в Донбасс
10:20 23.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лидер «Коммунистов России» записался добровольцем в Донбасс. Он намерен отправиться в зону боевых действий в ближайшее время. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Максим Сурайкин, он подал заявку в московский военкомат. Документы приняли, теперь он готовится к медицинскому освидетельствованию.
«Как мужчина, как офицер, я принял решение, что не могу оставаться безучастным. Я намерен принять участие в спецоперации наших войск против фашизма. Я уже подал заявление, завтра у меня медкомиссия. В ближайшие дни — зависит от военкомата. Я майор запаса, по воинской специальности — это воинские сообщения, ж/д войска. Куда меня направят, будет решать военкомат».
Поехать на фронт Сурайкин может уже в конце этой недели. Он добавил, что ему не страшно.
«Когда неделю назад я принял решение, позвонил военкому, он сказал — никаких проблем; фамилия, отчество, телефон, сразу записываем. Я считаю, когда есть моральные принципы и убеждения, за них надо бороться. А бояться… ну, что делать. Убить могут и в подъезде. Я считаю, когда ты делаешь правое и защищаешь свою Родину, не до страха. Гораздо страшнее, если бы фашизм расползся ещё шире, и было бы нападение на Россию».
Ранее Максим Сурайкин опроверг исключение из партии «Коммунистов России». Политическому деятелю 43 года.
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