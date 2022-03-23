РФ является частью G20, никто не имеет права исключать кого-либо из формата — МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран — участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«G20 является важной площадкой по международному экономическому сотрудничеству», — сказал он. «Россия является ее важным участником. Ни один из участников не имеет права лишать других этого статуса», — отметил Ван Вэньбинь.