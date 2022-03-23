ВС РФ уничтожили комплекс С-300 ВСУ на окраине Киева

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева.

«Размещение зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 в городской промышленной застройке на северной окраине Киева было вскрыто беспилотным летательным аппаратом, после чего был нанесен точечный удар высокоточным ракетным вооружением. В результате точного попадания комплекс ПВО ВСУ был уничтожен», — сообщили в военном ведомстве.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса.