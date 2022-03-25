Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе «просто воровством»

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозка активов Центробанка России на Западе — это просто воровство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда резервы центрального банка [заморозили], вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — сказал он в среду, выступая в МГИМО.