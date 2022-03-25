Сбер поделился методами эффективного противодействия фейкам

13:58

В последнее время в соцсетях и СМИ стали массово распространяться фейки о работе банковской системы РФ. Сберу удалось отбить информационные атаки, провоцировавшие панику, рассказал «Банковскому обозрению» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Мы по всем клиентским каналам оперативно донесли информацию о безопасности средств и возможности получить их в любом отделении Сбера, организовали в выходные дни 26-27 февраля работу офисов по графику будней. Люди нам поверили. В итоге волна быстро сошла на нет, и до сих пор мы не наблюдаем ажиотажа», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Самые распространенные фейки, по его словам, – про невозможность получить деньги: заморозку вкладов, невозможность снять наличность в банкоматах, кражу данных банковских карт и взломы банковских систем. «Нужно руководствоваться общими правилами: обращать внимание на эмоциональность заголовков и текста; на то, кто сообщает о проблемах и насколько этому источнику можно доверять; на то, реалистична картинка или она сделана при помощи специальных приложений по обработке фото; на то, есть ли заявления участника конфликтной ситуации или обвинения общие», – призвал он россиян.

Чтобы противостоять фейкам, необходимо опираться на критическое мышление, отметил Станислав Кузнецов: «Не принимать все написанное в соцсетях и СМИ за чистую монету и не принимать на веру изложенные в этих текстах факты. Обращать внимание на эмоциональность высказываний и самого сообщения. Также стоит задуматься о том, какую цель преследует автор и к каким действиям он призывает читателей статьи, насколько в ней авторитетные источники информации или все же ими выступают неизвестные знакомые, соседка или таинственный клиент. Всегда важно, чтобы в тексте, который содержит негатив по отношению к какой-либо компании или человеку, содержалось мнение этой стороны. Иначе ценность этой новости нулевая».