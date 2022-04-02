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Зеленский отказался комментировать налет на Белгород

09:00 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, приказывал ли он наносить удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — сказал он в интервью телеканалу «Фокс ньюс». Слова Зеленского были переведены на английский язык.

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