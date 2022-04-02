Китай не собирается прекращать "нормальное торговое сотрудничество с Россией" - МИД КНР

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский кризис не должен затронуть нормальные торговые отношения Китая с другими странами, включая Россию. Об этом в субботу на специальном брифинге заявил глава департамента Европы МИД республики Ван Лутун, комментируя итоги состоявшегося накануне онлайн-саммита ЕС — КНР.

«Китай не является стороной украинского кризиса. И мы не думаем, что это должно повлиять на нашу нормальную торговлю с какой-либо другой страной», — сказал он. «Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией. Таким образом, наше нормальное торговое сотрудничество с Россией не должно быть затронуто», — указал дипломат.