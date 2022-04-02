Китай не собирается прекращать "нормальное торговое сотрудничество с Россией" - МИД КНР
09:10 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай не является стороной украинского кризиса. И мы не думаем, что это должно повлиять на нашу нормальную торговлю с какой-либо другой страной», — сказал он. «Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией. Таким образом, наше нормальное торговое сотрудничество с Россией не должно быть затронуто», — указал дипломат.
НОВОСТИ
- 09:13 02.04.2022
- Мокрый снег и до +3С ожидаются в Москве 2 апреля
- 09:00 02.04.2022
- Зеленский отказался комментировать налет на Белгород
- 22:50 01.04.2022
- В Белгороде ликвидирован пожар на нефтебазе - МЧС
- 22:40 01.04.2022
- Молдавия не присоединится к санкциям против РФ и сохранит нейтралитет - Санду
- 21:40 01.04.2022
- Альтернативы покупке российского газа за рубли у Европы нет - эксперт
- 21:30 01.04.2022
- У неонацистов на Украине в заложниках около 6,5 тысячи иностранных граждан - МО РФ
- 20:40 01.04.2022
- В Харьковской области украинские националисты готовят химпровокацию - Полянский
- 20:30 01.04.2022
- Из-за кризиса на Украине мировая экономика будет восстанавливаться десятилетиями - Си Цзиньпин
- 20:10 01.04.2022
- Андрей Воробьев обсудил с подмосковными аграриями вопросы эффективного использования сельхозугодий
- 19:40 01.04.2022
- Нехватка оружия и отсутствие заставили Киев остановить набор наемников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать