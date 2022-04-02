В NASA ответили на пиьсмо "Роскосмоса" по поводу снятия санкций

10:50 Источник: Интерфакс

Руководство NASA, ESA и Канадского космического агентства дали ответ на предложение "Роскосмоса" снять санкции с российской космической отрасли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Новые и существующие меры экспортного контроля США по-прежнему позволяют осуществлять сотрудничество между США и Россией в целях обеспечения непрерывной безопасной эксплуатации МКС", - говорится в письме главы NASA Билла Нельсона, которое приводит в своем телеграм-канале глава "Роскосмоса".

"В этой связи НАСА продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации, включая любое необходимое сотрудничество по программе МКС при поддержке АО "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") и АО "РКЦ "Прогресс", - отмечается в письме.

"Я могу заверить Вас, что Канада продолжает поддерживать программу МКС и привержена ее безопасной и успешной эксплуатации. Хотя Канадское космическое агентство не имеет прямого сотрудничества с АО "ЦНИИмаш" и АО "РКЦ "Прогресс", мы продолжим работать с соответствующими правительственными организациями Канады, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС", - говорится в письме главы канадского космического агентства.