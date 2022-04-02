Данные о заражении COVID-19 в России на 2 апреля, 2022
11:20 02.04.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 2 апреля в РФ выявлено 17 949 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 340 человек, накануне сообщалось о 342 летальных исходах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 19 тыс. 164 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 1 тыс. 215.
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