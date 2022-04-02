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НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 2 апреля, 2022

11:20 02.04.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 949 случаев, что на 1,2 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 3 тыс. 605 человек, от COVID-19 скончались 340 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 2 апреля в РФ выявлено 17 949 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 340 человек, накануне сообщалось о 342 летальных исходах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 19 тыс. 164 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 1 тыс. 215.

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