ЕС работает над санкциями, которые помешают обходить предыдущие санкции

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС работает над новыми антироссийскими санкциями, но они не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти. Об этом заявил в субботу, выступая на форуме «Амброзетти», еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает агентство АНСА.

«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», — приводит его слова агентство.