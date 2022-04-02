ЕС работает над санкциями, которые помешают обходить предыдущие санкции
12:10 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», — приводит его слова агентство.
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