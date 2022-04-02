Азербайджан собирается увеличить поставки газа в Италию
13:15 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В прошлом году в Италию было поставлено 7 млрд кубометров азербайджанского газа, а в 2022 году этот показатель будет еще выше», — сказал Алиев, напомнив, что Азербайджан — основной торговый партнер Италии на Южном Кавказе и товарооборот между двумя странами в прошлом году составил около 10 млрд долларов.
По его словам, есть новые возможности в сфере энергетики. «Долгие годы Азербайджан был поставщиком нефти в Италию номер один. Сейчас же, благодаря завершению проекта Южного газового коридора (ЮГК), мы стали еще и важным поставщиком газа, находимся на третьем месте. Если будет потенциал для дальнейшего роста — конечно, мы им воспользуемся», — сказал Алиев.
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