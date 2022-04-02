0
0
174
НОВОСТИ

Азербайджан собирается увеличить поставки газа в Италию

13:15 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан увеличит поставки газа в Италию в 2022 году. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Баку с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«В прошлом году в Италию было поставлено 7 млрд кубометров азербайджанского газа, а в 2022 году этот показатель будет еще выше», — сказал Алиев, напомнив, что Азербайджан — основной торговый партнер Италии на Южном Кавказе и товарооборот между двумя странами в прошлом году составил около 10 млрд долларов.

По его словам, есть новые возможности в сфере энергетики. «Долгие годы Азербайджан был поставщиком нефти в Италию номер один. Сейчас же, благодаря завершению проекта Южного газового коридора (ЮГК), мы стали еще и важным поставщиком газа, находимся на третьем месте. Если будет потенциал для дальнейшего роста — конечно, мы им воспользуемся», — сказал Алиев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 02.04.2022
Моравецкий: Санкции, которые мы ввели против России, не действуют
0
126
12:10 02.04.2022
ЕС работает над санкциями, которые помешают обходить предыдущие санкции
0
291
11:33 02.04.2022
Папа Римский рассматриавет возможность визита в Украину
0
292
11:20 02.04.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 2 апреля, 2022
0
292
10:50 02.04.2022
В NASA ответили на пиьсмо "Роскосмоса" по поводу снятия санкций
0
397
09:13 02.04.2022
Мокрый снег и до +3С ожидаются в Москве 2 апреля
0
422
09:10 02.04.2022
Китай не собирается прекращать "нормальное торговое сотрудничество с Россией" - МИД КНР
0
454
09:00 02.04.2022
Зеленский отказался комментировать налет на Белгород
0
481
22:50 01.04.2022
В Белгороде ликвидирован пожар на нефтебазе - МЧС
0
1111
22:40 01.04.2022
Молдавия не присоединится к санкциям против РФ и сохранит нейтралитет - Санду
0
1161

Возврат к списку