Моравецкий: Санкции, которые мы ввели против России, не действуют

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные против России санкции не оказали желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля. Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют», — сказал он. «Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине, — указал глава польского правительства. — Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта».