Моравецкий: Санкции, которые мы ввели против России, не действуют
13:35 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют», — сказал он. «Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине, — указал глава польского правительства. — Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта».
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