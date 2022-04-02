Минобрнауки: Перенос ВУЗами контента с YouTube на другие сервисы - рекомендация
14:43 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — говорится в сообщении.
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