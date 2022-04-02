Минобрнауки: Перенос ВУЗами контента с YouTube на другие сервисы - рекомендация

14:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письмо российским вузам с просьбой о переносе до 4 апреля контента с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube носит рекомендательный характер, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — говорится в сообщении.