0
0
134
НОВОСТИ

Песков рассказал, когда может возобновиться диалог России с Европой

15:00 02.04.2022 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России и Европы возобновится не в ближней перспективе, и подчеркнул, что это станет возможным после того, как европейцы осознают необходимость участия России в решении судеб континента.

"Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента - Европы, даже Евразии, тогда придет, это не ближняя перспектива, но когда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода все-таки в состояние диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 02.04.2022
Россия будет укреплять военный потенциал на западном направлении - Песков
0
68
15:26 02.04.2022
На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники
0
85
15:17 02.04.2022
Президенты России и Белоруссии поздравили народы двух стран с Днем единения
0
111
14:43 02.04.2022
Минобрнауки: Перенос ВУЗами контента с YouTube на другие сервисы - рекомендация
0
166
13:35 02.04.2022
Моравецкий: Санкции, которые мы ввели против России, не действуют
0
283
13:15 02.04.2022
Азербайджан собирается увеличить поставки газа в Италию
0
312
12:10 02.04.2022
ЕС работает над санкциями, которые помешают обходить предыдущие санкции
0
405
11:33 02.04.2022
Папа Римский рассматриавет возможность визита в Украину
0
380
11:20 02.04.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 2 апреля, 2022
0
376
10:50 02.04.2022
В NASA ответили на пиьсмо "Роскосмоса" по поводу снятия санкций
0
510

Возврат к списку