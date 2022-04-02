Президенты России и Белоруссии поздравили народы двух стран с Днем единения
15:17 02.04.2022
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с Днем единения. Их обращения зачитали на торжественном открытии выставки передовых образцов машиностроения, открывшейся в Москве на ВДНХ 2 апреля.
Обращение Путина зачила зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. В документе говорится: «Последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики».
Как сказано в обращении, главная задача при этом - обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Белоруссии. «Символично, что к сегодняшнему празднику приурочено вручение премии Союзного государства в области науки и техники, хотел бы от души поздравить ее лауреатов», - отмечается в документе.
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