На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники

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В Москве стартовала выставка передовых образцов техники, произведенной в России и Белоруссии. Этот проходящий на ВДНХ форум приурочен ко Дню единения двух стран, отмечаемому 2 апреля. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, сейчас действуют 28 интеграционных программ, нацеленных на создание совместной макроэкономической политики, а также финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество. «С учетом тех вызовов, которые стоят перед нами сегодня, мы получили, в том числе, окна возможностей для углубления нашей кооперации и создания совместных конкурентных продуктов, чтобы заместить тот критический импорт, от которого наши страны и отрасли зависели многие годы», - считает чиновник.

На открытии выставки также выступили зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Как отметила Наталья Бочарова, задача на сегодняшний день - создать единое научно-технологическое и образовательное пространство.

Выставка продлится до 9 апреля, вход на нее бесплатный, до 3 апреля на мероприятии будет организована ярмарка белорусских товаров. В основной экспозиции представлена сельскохозяйственная, пожарная, наземная и воздушная техника таких производителей, как КАМАЗ и КАМАЗ-Мастер, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.