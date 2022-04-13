Около тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе
09:00 13.04.2022 Источник: Известия
В Мариуполе в плен сдались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), это примерно тысяча солдат. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил военный обозреватель Семен Пегов. «По данным проекта WarGonzo, среди них более 200 раненых», — написал он в Telegram-канале.
Эту информацию подтверждает и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе. Он опубликовал видео сдачи солдат ВСУ в плен в своем Telegram-канале. По информации журналиста, в плен сдались около тысячи военных ВСУ, среди которых много раненых: около 300 человек.
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором. Известия
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