Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских пленных

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

"Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - сказал он в среду в своем видеообращении.

Как утверждает президент, Медведчук скрывался 48 дней. "И вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства", - заявил Зеленский.

Во вторник президент Украины сообщил о задержании Медведчука, разместив в своем Telegram-канале фотографию похожего на него человека в наручниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное фото нужно проверять в связи с большим количеством фейков.