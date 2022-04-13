Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских пленных
09:05 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.
"Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - сказал он в среду в своем видеообращении.
Как утверждает президент, Медведчук скрывался 48 дней. "И вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства", - заявил Зеленский.
Во вторник президент Украины сообщил о задержании Медведчука, разместив в своем Telegram-канале фотографию похожего на него человека в наручниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное фото нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
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