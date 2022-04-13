Госдеп стремится очернить государственный строй неугодных стран - Антонов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критика ситуации с соблюдением прав и свобод человека в России со стороны Госдепартамента США отражает намерение американских властей очернить государственный строй неугодных стран. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Для нас очевидно, что пропагандистские опусы Госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела", - отметил он, комментируя опубликованный 12 апреля внешнеполитическим ведомством США доклад о ситуации с правами человека в мире за 2021 год. "Мы стали свидетелями очередной перепевки избитых и необоснованных обвинений в наш адрес", - констатировал дипломат.

Антонов добавил, что США, прежде чем критиковать другие страны, должны озаботиться решением собственных проблем с защитой прав и свобод человека.

"В США на подъеме расизм, антисемитизм, исламофобия и другие проявления нетерпимости. Продолжается беспрецедентная русофобия", - отметил он, комментируя опубликованный 12 апреля Госдепартаментом доклад о ситуации с правами человека в мире за 2021 год. По словам дипломата, вызывает недоумение, что американская сторона не поддерживает ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против героизации нацизма.

"Прежде чем осуждать другие страны в нарушении прав и свобод человека, Вашингтону следует в первую очередь озаботиться решением собственных проблем", - подчеркнул российский дипломат.

Серьезную обеспокоенность, указал он, "вызывает негуманная политика местных властей против иммигрантов". Кроме того, Антонов напомнил о случаях применения в спецтюрьме Гуантанамо пыток, "бесчеловечного обращения с узниками". "И это далеко не все претензии, которые могло бы предъявить мировое сообщество к ситуации с правами человека в США", - констатировал он.

Госдепартамент США обнародовал во вторник свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2021 год, в котором вновь подверг критике Россию. Его содержание, в том числе в отношении РФ, в значительной степени повторяет документ, опубликованный годом ранее. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ наполнен двойными стандартами и клишированными обвинениями.