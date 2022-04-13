В Швеции не собираются проводить референдум по вступлению в НАТО
10:00 13.04.2022 Источник: Известия
Референдум о членстве в НАТО не запланирован. Об этом «Известиям» сообщили в правительстве Швеции. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.
В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости, ведь мнение общественности уже известно.
Например, за вступление в альянс, по данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта, выступает 61% населения.
После начала спецоперации РФ на Украине Хельсинки и Стокгольм задумались о возможности вступления в НАТО.
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