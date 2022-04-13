Инфляция в США на 70% вызвана спецоперацией России на Украине - Байден
10:05 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден выступил во вторник с утверждением, согласно которому рост инфляции в США в марте был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. Глава государства выступал в штате Айова с речью, посвященной мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране. Трансляция велась на сайте Белого дома.
Минтруд США сообщил во вторник, что годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
По версии Байдена, спецоперация РФ "привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире". "Два крупнейших производителя зерна в мире - Китай, то есть Украина и Россия - не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции - 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин", - утверждал глава Белого дома, призвав Конгресс "срочно решить эту проблему" с высокой инфляцией в стране.
Он заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен. "По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции", - полагает глава вашингтонской администрации.
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